خلال 24 ساعة.. تونس تسجل 720 إصابة جديدة بكورونا و 56 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس عن تسجيل 56 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية 11693 وفاة منذ بداية الجائحة وحتي الآن.

وسجلت الصحة التونسية 720 إصابة جديدة بكورونا في تونس خلال ال 24 ساعة الأخيرة وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 324823 إصابة.

وأجرت الوزارة التونسية 2716 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي الفحوصات المخبرية في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 1378729 تحليلا مخبريا.

وارتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 284754 متعافيا بعد تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة.

وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، قد أصدر في وقت سابق مجموعة من القرارات الهامة بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك خلال كلمته الى الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك عن مجموعة من الإجراءات لفائدة المتضررين من جائحة كوفيد-19.

وأوضح مشيشي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية بأنه تم تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار بدون فائدة وبشروط سداد ميسرة جدا مع فترة امهال بسنة لفائدة اصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من اجراءات الحجر الصحي وخاصة التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بفترة العيد.



وبين أن الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا استفادت من الإجراءات الأخيرة من مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية.

وأشار إلى أنه تم تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021.

وابان أنه تم تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.