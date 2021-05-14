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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث عند تناول البصل الأخضر في العيد ؟

صدى البلد

البصل  الأخضر ليس فقط ذو مذاق رائع ولكنه أيضًا صحي للغاية للجسم.  وهو المكون الأكثر تفضيلاً والذي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية. كل من الجزء المورق الأخضر والبصل الأبيض من البصل الأخضر صالحان للأكل.

طعمه أخف قليلاً من البصل العادي ويمكن طهيه أو أكله نيئًا أيضًا. تحتوي معظم المقبلات على البصل الأخضر كأحد مكوناتها الرئيسية. بصرف النظر عن هذا ، فهو أحد أكثر الخيارات صحية. فيما يلي قائمة بخمس فوائد مذهلة للبصل الأخضر والتي تساعد في منع العديد من الأمراض.

 

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

يعتبر البصل الأخضر مصدرًا ممتازًا للكبريت وهو مفيد جدًا للصحة العامة. يحتوي على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويد التي تمنع السرطان وتحارب الإنزيمات التي تنتج الخلايا السرطانية. تصعيد لتجنب السرطان والبدء في تناول الطعام الصحي من خلال تضمين المزيد من البصل الأخضر في نظامك الغذائي اليومي.

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يخفض مستوى السكر  الموجود في البصل الأخضر دورًا رئيسيًا هنا أيضًا. تميل قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين إلى الزيادة بسبب مركبات الكبريت. هذا يساعد على منع مرض السكري إلى حد كبير.تساعد على الهضم يُفضل البصل الأخضر دائمًا كمقبلات. فهي غنية بالألياف وتساعد في تحسين الهضم. يمكنك إقرانها بالخضروات الأخرى على العشاء أو الغداء أيضًا ، لكن تذكر إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي ، سواء كانت مطبوخة أو نيئة.

يحافظ على الرؤية الجيدة

حتوي البصل الأخضر على الكاروتينات التي تساعد على الحفاظ على الرؤية صحية وسليمة. كما أنه غني بفيتامين أ الذي يمنع فقدان البصر. نضيفها مع بعض الجزر والخيار لأن مذاقها رائع عند تذوقها على شكل سلطات.

 

يمنع نزلات البرد والانفلونزا

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات ، فهو دواء ممتاز لمحاربة الفيروسات والإنفلونزا . كما أنه يساعد في تقليل المخاط الزائد ويحارب برد الشتاء الذي غالبًا ما يجعلك تشعر بالتعاسة.

البصل البصل الاخضر الجسم الهضم الخلايا السرطانية

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