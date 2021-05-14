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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام عيد الفطر المبارك

أول أيام العيد.. فيلم ديدو لـ كريم فهمي يحصد 870 ألف جنيه

فيلم ديدو
فيلم ديدو

بلغت إيرادات فيلم «ديدو» للفنان  كريم فهمي - أمس الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك- وصلت إلى 870 ألف و758 جنيه، ليأتي ثاني أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلم أحمد نوتردام» لـ رامز جلال.

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برومو فيلم ديدو

وطرح المنتج أحمد السبكي مؤخرا البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت و بيومي فؤاد والذي من المقرر طرحه بالسينما احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الجمهور.

وبمجرد نزول البرومو تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعة السينما بمصر والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين، بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.

 

أبطال فيلم ديدو

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

 

ملخص أحداث فيلم ديدو

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

 

عرض فيلم ديدو

حرص أحمد فهمي على مساندة كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في السينما، وكشف عن رأيه في الفيلم، قائلا: "بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".

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