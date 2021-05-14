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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر والأردن يحملان سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد

سامح شكري وأيمن الصفدي
سامح شكري وأيمن الصفدي

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية سامح شكري، بحثا خلاله سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وكتب الصفدي في تغريدة على موقع تويتر: "واصلت ووزير خارجية مصر الشقيقة الأخ سامح شكري بحث سبل توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ووقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر وقف إسرائيل العدوان على غزة ووقف الانتهاكات والاعتداءات في القدس وبقية الأراضي المحتلة. سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية التصعيد".

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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان عن شنهما اليوم الجمعة هجمات صاروخية جديدة على أراضي إسرائيل، على خلفية استمرار التصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، على قناتها في تطبيق "تليغرام" أنها أطلقت رشقتين من الصواريخ على مدينتي كريات ملاخي وبئر السبع في جنوب إسرائيل.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها أنها قصفت اليوم برشقة صاروخية مدينتي هرتسليا وعسقلان في جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق عدد من قذائف الهون الثقيل على مناطق إيرز ونير عام وزكيم ونحال عوز.

وبحسب موقع RT فقد تم إطلاق صفارات الإنذار مجددا في عسقلان، فيما سُمع دوي صفارات الإنذار في بلدات ومدن مختلفة في جنوب إسرائيل، منها كريات ملاخي.

فلسطين إسرائيل غزة حماس التصعيد

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