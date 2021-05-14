كلوب: محمد صلاح أفضل تعاقداتي كمدرب.. ماكينة لتسجيل الأهداف ونموذج يُحتذى به

أثنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على محترفنا المصري محمد صلاح، واضعًا إياه على قمة التعاقدات التي أبرمها كمدير فني.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة أمام وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي:" يمكنني وضع محمد صلاح في قائمة أفضل تعاقداتي كمدير فني، بالطبع، إنه في القمة رفقة روبرت ليفاندوفسكي."

وأضاف:"يلعب محمد صلاح موسمًا رائعًا. حصل ليفاندوفسكي على تطور مذهل من مستوى مختلف. بالنسبة لـ صلاح صلاح ، تحول من رجل يسجل من وقت لآخر إلى آلة لتسجيل الأهداف، تطور هائل."

وتابع قائلًا:"التعاقد معه كان توقيعًا رائعًا ولكن الطريقة التي تطور بها وطريقته بالتدرب أمر استثنائي.. إنه نموذج يحتذى به."

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز في كلاسيكو إنجلترا على مانشستر يونايتد، أمس الخميس، بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث أحرز الهدف الرابع في المباراة.

ويواجه ليفربول نظيره وست بروميتش ألبيون، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي “ بريميرليج”.