غيابات الأهلي عن موقعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

يلتقي الأهلي مع صن داونز مساء اليوم السبت على استاد الأهلي ‏we السلام، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏

غيابات الاهلى أمام صن داونز

ومن خلال القائمة التى أعلنها بيتسو موسيمانى يتضح استمرار غياب التونسى على معلول الظهير الأيسر بسبب الاصابة التى تعرض لها فى فبراير الماضى أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية ، كما يغيب حمدى فتحى المصاب بكسر فى الذراع وسعد سمير المصاب بشد فى العضلة الضامة والثنائى كريم نيدفيد ومحمد محمود الغائبان منذ فترة طويلة.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي عقب احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد 11 نقطة.