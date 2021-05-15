مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 15-5-2021 عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X ليستر سيتي - الساعة السادسة والربع مساءً على beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

شباب بلوزداد X الترجي التونسى – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 4 HD

كايزر شيفز X سيمبا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 7 HD

الأهلي X صن داونز – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 4 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي X ليدز يونايتد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامتون X فولهام – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برايتون X وست هام يونايتد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سبيزيا X تورينو – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 6 HD

جنوى X أتلانتا– الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

يوفنتوس X انتر ميلان – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD

روما X لاتسيو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هيرتا برلين X كولن – الساعة الثالثة والنصف عصرا

فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا

باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا

شالكه 04 X آينتراخت فرانكفورت – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X شتوتجارت – الساعة الثالثة والنصف عصرا

أوجسبورج X فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف عصرا

أرمينيا بيليفيلد X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا

مواعيد مباريات الدوري السعودى والقنوات الناقلة

الفتح X الوحدة – الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 1

الرائد X التعاون – الساعة السادسة والثلث مساء على قناة الرياضية السعودية 2

ضمك X الاتحاد – الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا X سموحة – الساعة الخامسة مساء على قناة on time sport HD 1

مصر المقاصة X الجونة – الساعة السابعة مساء على قناة on time sport HD 1

الاتحاد السكندري X طلائع الجيش – الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport HD 1