مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة
تنطلق اليوم الجمعة 15-5-2021 عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X ليستر سيتي - الساعة السادسة والربع مساءً على beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
شباب بلوزداد X الترجي التونسى – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 4 HD
كايزر شيفز X سيمبا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 7 HD
الأهلي X صن داونز – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 4 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بيرنلي X ليدز يونايتد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامتون X فولهام – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برايتون X وست هام يونايتد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سبيزيا X تورينو – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 6 HD
جنوى X أتلانتا– الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD
يوفنتوس X انتر ميلان – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD
روما X لاتسيو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هيرتا برلين X كولن – الساعة الثالثة والنصف عصرا
فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا
باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا
شالكه 04 X آينتراخت فرانكفورت – الساعة الثالثة والنصف عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X شتوتجارت – الساعة الثالثة والنصف عصرا
أوجسبورج X فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف عصرا
أرمينيا بيليفيلد X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا
مواعيد مباريات الدوري السعودى والقنوات الناقلة
الفتح X الوحدة – الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 1
الرائد X التعاون – الساعة السادسة والثلث مساء على قناة الرياضية السعودية 2
ضمك X الاتحاد – الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سيراميكا X سموحة – الساعة الخامسة مساء على قناة on time sport HD 1
مصر المقاصة X الجونة – الساعة السابعة مساء على قناة on time sport HD 1
الاتحاد السكندري X طلائع الجيش – الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport HD 1