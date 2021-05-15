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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 15-5-2021 عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

 

تشيلسي X ليستر سيتي - الساعة السادسة والربع مساءً على beIN Sports 2 HD Premium

 

 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

شباب بلوزداد X الترجي التونسى – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 4 HD

 

كايزر شيفز X سيمبا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 7 HD

 

الأهلي X صن داونز – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 4 HD

 

 

 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي X ليدز يونايتد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

ساوثهامتون X فولهام – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

برايتون X  وست هام يونايتد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

                

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سبيزيا X تورينو – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 6 HD

 

جنوى X أتلانتا– الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

 

يوفنتوس X انتر ميلان – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD

 

روما  X لاتسيو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 3 HD

 

                 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هيرتا برلين  X  كولن – الساعة الثالثة والنصف عصرا

 

فرايبورج  X بايرن ميونخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا    

 

باير ليفركوزن X  يونيون برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا     

 

شالكه 04 X آينتراخت فرانكفورت – الساعة الثالثة والنصف عصرا

 

بوروسيا مونشنجلادباخ  X شتوتجارت – الساعة الثالثة والنصف عصرا

 

أوجسبورج   X فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف عصرا             

 

أرمينيا بيليفيلد X هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا

 

مواعيد مباريات الدوري السعودى والقنوات الناقلة

الفتح X الوحدة – الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 1

 

الرائد X التعاون – الساعة السادسة والثلث مساء على قناة الرياضية السعودية 2    

 

ضمك X الاتحاد – الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية 1                  

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا X سموحة – الساعة الخامسة مساء على قناة  on time sport HD 1

 

مصر المقاصة X الجونة  – الساعة السابعة مساء على قناة on time sport HD 1

 

الاتحاد السكندري X طلائع الجيش – الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport HD 1

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مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

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