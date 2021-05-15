بعد الفوز على إنبي .. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش، مساء الخميس المقبل الموافق 20 من مايو في الجولة رقم 23 للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز ينفرد الزمالك بصدارة الدوري برصيد 48 ويوسع الفارق عن النادي الإهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة .

وتجمد إنبي فى المركز التاسع برصيد 28 نقطة .