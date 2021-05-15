بأوامر خوان لابورتا .. 14 لاعبا خارج حسابات برشلونة

يقترب نادي برشلونة الإسباني من إحداث ثورة تغيير ضمن صفوف فريقه الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، قد تطول 14 لاعبًا بعد اقتراب إنهاء الموسم الجاري بشكل متذبذب، ووجود فرصة ضئيلة للتتويج بلقب الدوري.



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أمس تحت عنوان “ثورة” إلى أن هناك 14 لاعبًا يوجدون في قوائم المغادرة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع أو الرحيل مجانًا، لتوفير بعض النفقات العالية.



وأبرزت الصحيفة على غلافها أمس صورة خوان لابورتا رئيس النادي والهولندي رونالد كومان المدرب وماتيو أليماني المدير الرياضي بعد خروجهم من اجتماع لبحث أسباب تراجع الفريق أخيرًا، وأبرزت عددًا من أسماء قائمة الراحلين، ومنهم البرازيليون فيليب كوتينيو، ونيتو حارس المرمى، وماتيوس فرنانديز، والفرنسي صامويل أومتيتي، والإسباني فيربو جونيور، والبوسني ميراليم بيانيتش والدنماركي مارتن برايثوايت. ومن المواضيع المطروحة أيضًا رحيل أحد اللاعبين الكبار، أبرزهم سيرجي روبيرتو، الذي ينتهي عقده في 2022.

كما أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وافق على الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن عن رحيل أجويرو عن الفريق بنهاية عقده، نهاية هذا الموسم.

وبحسب قناة “TYC” الأرجنتينية، أن نادي برشلونة اتفق على كل شيء مع أجويرو، من أجل ضمه للعب في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشارت القناة إلي أن توقيع العقود قد يتم في الأيام القليلة المقبلة، لكن لن يتم الإعلان عن الصفقة قبل نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكدت القناة أن أجويرو تلقى عروضًا من ناديي يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، لكنه فضل الانتقال لبرشلونة ليكون زميلًا لصديقه ومواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتوج أجويرو مؤخرًا مع مانشستر سيتي ببطولتي الدوري الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إضافة لتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.