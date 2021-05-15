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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 نصائح لتجنب زيادة الوزن و عسر الهضم في العيد

صدى البلد

تحتفل الأمة الإسلامية بـ عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة يحرص العيدي من الأشخاص على تناول الكحك و البسكويت و مختلف الأطعمة و الحلويات التي تؤدي إلي زيادة الوزن و عسر الهضم أيضا.

 

لذا قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة، عدة نصائح هامه عند  تناول كحك العيد لعدم حدوث عسر هضم او زيادة بالوزن، كان أهمها ….


- الإكثار من شرب المياه خاصة في ظل درجة الحرارة العالية في الوقت الحالي ما لا يقل عن 3 لتر ماء في اليوم.

 

- تناول المشروبات العشبية الساخنه خلال أيام عيد الفطر مثل الينسون والبابونج و النعاع والقرفة .


- تقسيم الوجبات على مدار اليوم علي أن تكون وجبتين رئيسيتين ووجبتين خفيفة كسناك 
و أهمهم الفطار و الغداء .


- أفضل وقت لتناول كحك العيد والبسكويت في الصباح الباكر بكميات بسيطة لتجنب حدوث عسر الهضم ، ويمكن شرب الشاي معه ولكن لا يفضل وضع معه السكر .


-لا ينصح بتناول أكثر من ١٠٠ جرام حلويات بشكل يومي وهذه الكمية تعادل 3 قطع من الكحك اوالبسكويت.


- يجب أن تكون وجبة الفطار خفيفة 
- تناول قبل و بعد الحلويات و الكحك الأطعمة الغنية بالألياف لانها تقلل من امتصاص الدهون مثل الخضروات والفاكهة كالبرتقال والجزر والتين و البقوليات و الترمس


- مشروب القرفة ينصح بعد تناول الكحك إلى جانب المشروبات الاخرى الدافئة حيث تساعد على هضم المواد الغذائية الدسمة.


-تناول الطعام بكميات قليلة ويجب تجنب الإسراف في الطعام .

 

عيد الفطر زيادة الوزن أكلات العيد عسر الهضم كحك العيد

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