10 نصائح لتجنب زيادة الوزن و عسر الهضم في العيد

تحتفل الأمة الإسلامية بـ عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة يحرص العيدي من الأشخاص على تناول الكحك و البسكويت و مختلف الأطعمة و الحلويات التي تؤدي إلي زيادة الوزن و عسر الهضم أيضا.

لذا قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة، عدة نصائح هامه عند تناول كحك العيد لعدم حدوث عسر هضم او زيادة بالوزن، كان أهمها ….



- الإكثار من شرب المياه خاصة في ظل درجة الحرارة العالية في الوقت الحالي ما لا يقل عن 3 لتر ماء في اليوم.

- تناول المشروبات العشبية الساخنه خلال أيام عيد الفطر مثل الينسون والبابونج و النعاع والقرفة .



- تقسيم الوجبات على مدار اليوم علي أن تكون وجبتين رئيسيتين ووجبتين خفيفة كسناك

و أهمهم الفطار و الغداء .



- أفضل وقت لتناول كحك العيد والبسكويت في الصباح الباكر بكميات بسيطة لتجنب حدوث عسر الهضم ، ويمكن شرب الشاي معه ولكن لا يفضل وضع معه السكر .



-لا ينصح بتناول أكثر من ١٠٠ جرام حلويات بشكل يومي وهذه الكمية تعادل 3 قطع من الكحك اوالبسكويت.



- يجب أن تكون وجبة الفطار خفيفة

- تناول قبل و بعد الحلويات و الكحك الأطعمة الغنية بالألياف لانها تقلل من امتصاص الدهون مثل الخضروات والفاكهة كالبرتقال والجزر والتين و البقوليات و الترمس



- مشروب القرفة ينصح بعد تناول الكحك إلى جانب المشروبات الاخرى الدافئة حيث تساعد على هضم المواد الغذائية الدسمة.



-تناول الطعام بكميات قليلة ويجب تجنب الإسراف في الطعام .