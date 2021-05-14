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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام

أسباب انتفاخ البطن الدائم وتراكم الغازات

اسباب انتفاخ البطن
اسباب انتفاخ البطن الدائم

من أبرز أسباب انتفاخ البطن الدائم، تراكم الغازات مثل الميثان، والنيتروجين، وثاني أكسيد الكربون في الأمعاء، وعادةً تنتج الأمعاء ما بين 500 و 2000 مل من الغاز يوميًا، الذي يتم تمريره من فتحة الشرج على فترات منتظمة.
 

أسباب انتفاخ البطن الدائم

 

ويمكن معرفة أسباب انتفاخ البطن الدائم عن الأعراض، والتي يمكن ان تشمل رائحة قوية، وألم أسفل البطن، وزيادة عدد مرات إطلاق الغازات لأكثر من أربعين مرة.
 

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ويعد تمرير الغازات أمرًا طبيعيًا، لكن تختلف الكمية من شخص لآخر لعدة أسباب انتفاخ البطن الدائم، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، ومن أهمها:
 

1- ابتلاع الهواء :
من الطبيعي أن تقوم بابتلاع الهواء خلال يومك الطويل، أثناء الأكل والشرب، وعادةً ما يكون مقدار الهواء الذي نبتلعه صغيرًا جدًا مقارنةً بحالك عندما تصاب بالانتفاخ.
 

أسباب انتفاخ البطن الدائم


وكلما زاد ابتلاع الهواء، أصبحت أكثر عرضة للإصابة بانتفاخ البطن المفرط والدائم.قد تتضمن الأسباب التي تزيد من ابتلاع الهواء أكثر من المعتاد ما يلي:

العلكة
التدخين
مص الأشياء مثل القلم
المشروبات الغازية
تناول الطعام بسرعة

2- النظام الغذائي اليومي :
يمكن أن تؤدي اختياراتك الغذائية اليومية أحد أسباب انتفاخ البطن الدائم، تتضمن بعض الأطعمة التي تزيد من تراكم الغازات ما يلي:

الفاصوليا
الكرنب
البروكلي
الزبيب
العدس
الخوخ
التفاح

 ومن أسباب انتفاخ البطن الدائم تناول الأطعمة الغنية بالفركتوز أو السوربيتول -مثل عصائر الفاكهة-  لأنها عادةً ما تستغرق وقتا أطول في الهضم، وقد تؤدي إلى الرائحة الكريهة المرتبطة بالانتفاخ البطن.
 

3- مشاكل في الجهاز الهضمي :
قد يكون أحد أسباب  انتفاخ البطن الدائم، علامة تدل على إصابتك باضطرابات في في الجهاز الهضمي، التي قد تتفاقم حدتها في حال تركت دون علاج. التي قد تشمل ما يلي:

متلازمة القولون العصبي.
داء الإرتجاع المعدي المريئي (GERD).
حساسية اللاكتوز.
عدم تحمل الفركتوز.
مشاكل سوء الامتصاص.
الداء البطني أو الزلاقي (Celiac disease).
أمراض المعدة مثل التسمم الغذائي.
فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة.
انسداد في الأمعاء
 فتق في البطن
سرطان القولون
سرطان المبيض
الولادة، التي تؤثر على العضلات والأعصاب حول فتحة الشرج

انتفاخ البطن أسباب انتفاخ البطن الدائم النظام الغذائي اليومي الجهاز الهضمي سرطان القولون سرطان المبيض

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