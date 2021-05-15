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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السنين بتجري.. دينا فؤاد تشارك متابعيها صورها في الماضي

صدى البلد

نشرت  الفنانة دينا فؤاد عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور لها.

 

وقارنت دينا فؤاد بين صورها فى الماضي وصورها حديثاً، وعلقت قائلة: "مين فاكر التحدي دا بجد السنين بتجري كل سنة وانتوا طيبين".

 

وتشارك  دينا فؤاد في بطولة  مسلسل “اللي مالوش كبير” بجانب كل من أحمد العوضي، وياسمين عبد العزيز، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.
 

«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

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