غلق 3 مقاهٍ بدسوق وحملة نظافة مكبرة في كفر الشيخ ..صور

شهدت مدينة كفر الشيخ، حملات نظافة مكبرة، وخاصة بغرب مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، كما شهدت مدينة دسوق حملة مكبرة على المقاهي برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



قام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بحملة نظافة مكبرة على مساكن الأوقاف، خلف أبراج الربيع بالمدينة الصناعية، بغرب المدينة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين لتراكم القمامة بالمنطقة، وتم رفع جميع المخلفات، وسحب المياه الناتجة من تحت العمارات، وعبر أهالي منطقة الأوقاف عن شكرهم للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على الاستجابة لهم.



كما تمكنت حملة مكبرة برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضبط 16شيشة، وغلق 3 مقاهي لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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