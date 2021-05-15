عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 3 مقاهٍ بدسوق وحملة نظافة مكبرة في كفر الشيخ ..صور

ضبط شيش
ضبط شيش

شهدت مدينة كفر الشيخ، حملات نظافة مكبرة، وخاصة بغرب مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، كما شهدت مدينة دسوق حملة مكبرة على المقاهي برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أول رسالة ماجستير تناقش تطبيق النانو تكنولوجي في طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ

لليوم الثالث.. استمرار اغلاق المتنزهات والحدائق العامة في كفر الشيخ.. شاهد

"أطباء كفر الشيخ» ترسل فريقاً طبياً إلى شمال سيناء لعلاج مصابي غزة

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.


قام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بحملة نظافة مكبرة على مساكن الأوقاف، خلف أبراج الربيع بالمدينة الصناعية، بغرب المدينة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين لتراكم القمامة بالمنطقة، وتم رفع جميع المخلفات، وسحب المياه الناتجة من تحت العمارات، وعبر أهالي منطقة الأوقاف عن شكرهم للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على الاستجابة لهم.


كما تمكنت حملة مكبرة برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضبط 16شيشة، وغلق 3 مقاهي لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

IMG-20210515-WA0035
IMG-20210515-WA0035
IMG-20210515-WA0038
IMG-20210515-WA0038
IMG-20210515-WA0033
IMG-20210515-WA0033
IMG-20210515-WA0036
IMG-20210515-WA0036
IMG-20210515-WA0034
IMG-20210515-WA0034
IMG-20210515-WA0031
IMG-20210515-WA0031
قرارات مجلس الوزراء كفر الشيخ حملات نظافة حملة نظافة اللواء جمال نور الدين تحرير محاضر المتنزهات والحدائق العامة

موضوعات متعلقة

"أطباء كفر الشيخ» ترسل فريقاً طبياً إلى شمال سيناء لعلاج مصابي غزة

لليوم الثالث.. استمرار اغلاق المتنزهات والحدائق العامة في كفر الشيخ.. شاهد

طفلة تتناول مادة سامة حزنًا على وفاة شقيقتها في كفر الشيخ

تحرير 33 محضراً لمخالفي قرار الغلق في كفر الشيخ

حياة كريمة.. بدء إنشاء المقرات الحكومية بقرى مطوبس في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال التعقيم والتطهير بدور العبادة والمنشآت العامة.. صور

لمواجهة كورونا.. شواطئ بلطيم بلا مواطنين في ثاني أيام العيد

خليك في البيت .. العيد في كفر الشيخ بلا حدائق ولا تنزهات

ترشيحاتنا

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

مش هخش في التريندات.. مشادة حامية بين مجدي الهواري وريهام سعيد على فيسبوك

عرى إسرائيل عالميا.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط للاحتلال الصهيوني

تحذير من انهيار شبكة الكهرباء في غزة.. والخسائر بملايين الدولارات

أستاذ مناعة يعلن خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا المتواجدة فى مصر..فيديو

ما هى الصلاة النارية وما سبب تسميتها بهذا الاسم؟.. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

تدمير مكتب قناة الجزيرة.. إسرائيل تقصف برج الجلاء بـ6 صواريخ وسط غزة

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

إزاى تشترى شقة بـ «التمويل العقاري» فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ