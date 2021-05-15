مستوطنون إسرائيليون يقتحمون حي الشيخ جراح في القدس

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، حي الشيخ جراح بمدينة القدس في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث وقعت مصادمات ومناوشات بين فلسطينيين والمستوطنين.

واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والتي كان من بين ضحاياها عددٌ من الأطفال، أسهمت في تعرية الاحتلال بشكل كبير أمام الرأي العام العالمي.

وأضاف ابوالغيط، في تصريحات صحفية اليوم، أن المجتمع الدولي صار مدركاً بشكل متزايد لدور المستوطنين المتطرفين، الذين تتبنى الحكومة الإسرائيلية أجندتهم في إذكاء الأوضاع بالقدس، بما قاد إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير في الأراضي المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات غاشمة في استعراض فجٍ للقوة.

ودعا أبو الغيط مجدداً، إلى وقف فوري للاعتداءات على القطاع، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تتصرف وفق أجندة انتخابية داخلية، وأنها تُقامر بإشعال الأوضاع في المنطقة كلها بسبب تعمدها إراقة المزيد من الدم الفلسطيني تعزيزاً لمكانتها الداخلية، واصفاَ هذا النهج بالمشين وغير المسئول".

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف اليوم برج الجلاء الذي يضم مكاتب لقنوات ووكالات صحفية، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة "أسوشيتد برس" جاري بروتيت في بيان إنهم أصيبوا بالصدمة و"الرعب" جراء قصف الجيش الإسرائيلي المبنى الذي يقع فيه مكتب الوكالة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يعلم بوجود العديد من المؤسسات الإخبارية في البرج المستهدف، مشيرا إلى تلقيهم تحذير من إسرائيل قبل قصف المبنى.

وأضاف "لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح.. كان هناك عشرات من صحفيي وكالة أسوشيتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب".

وتابع مدير أسوشيتد برس "نحن نسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد".

وأكمل في بيانه "لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم".

كانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بتدمير الطيران الإسرائيلي برج الجلاء بـ 6 صواريخ الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة من بينهم قناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس.