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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:3.8 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية في فبراير الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت الودائع غير الحكومية لعملاء البنوك بالعملة المحلية بنهاية فبراير الماضي إلي 3.8 تريليون جنيه مقابل 3.71 تريليون جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في ديسمبر السابق.


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول ودائع القطاع العام ضمن الودائع غير الحكومية إلي ما يقرب من 63 مليار جنيه مقابل 59.24 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ62.7 مليار جنيه في ديسمبر 2020.

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وبلغت ودائع القطاع الخاص نحو 463.6 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 471.814 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ482.2 مليار جنيه في ديسمبر السابق.

القطاع العائلي 


وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 3.23 تريليون جنيه في فبراير السابق مقابل 3.2 تريليون جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 3.11 تريليون جنيه في ديسمبر 2020.


وبلغت ودائع القطاع الخارجي نحو 13.322 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 13.34 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 12.132 مليار جنيه في ديسمبر من العام الماضي.

 

اخبار مصر مال واعمال الودائع

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