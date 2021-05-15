اختاري اللي يعجبك .. طرق مختلفة لعمل ماسك الصبار

تبحث الكثير من النساء والفتيات عن طريقة عمل ماسك الصبار فى المنزل حيث أنه يمنح البشرة العديد من الفوائد منها المساعدة فى التخلص من الشوائب والخطوط التعبيرية وحروق الشمس وعلاج الهالات السوداء كما انه فعال فى تفتيح البشرة.

نعرض لكم 3 طرق مختلفة لعمل ماسك الصبار فى المنزل للحصول على بشرة متألقة وذلك نقلا عما جاء فى موقع “بولد سكاى الهندى”

ماسك الصبار الأول

مكونات الماسك:

2 ملعقتة لبن

ملعقة عسل

ملعقة زيت الزيتون

3 ملاعق جيل الصبار

ملعقة من عصير الليمون “يمكن الاستغناء عنه ”

توت

طريقة عمل ماسك الصبار:

- في وعاء زجاجى ضعى التوت المهروس مع ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من اللبن.

-امزجى جل الصبار عصير الليمون ثم اضيفيفهم على الخليط السابقضعي هذا الخليط على الوجه.

ماسك الصبار الثاني



مكونات الماسك:

2 ملعقة صغيرة من جل الصبار

• ½ ملعقة صغيرة كركم

ثمرة بطاطس مبشورة

طريقة عمل الماسك:

• ضعى البطاطس المبشورة في وعاء ثم ضعي الكركم وجل الصبار وقلبيهم جيدا للحصول على قوام ناعم.

• اغسل وجهك واتركها حتى تجف ثم ضعي الخليط على الوجه افركي الماسك على وجهك بلطف بحركات دائرية لمدة 10 دقائق تقريبا ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة واشطفيه باستخدام الماء.

ماسك الصبار الثالث



مكونات الماسك :

ملعقة كبيرة جل من الصبار الطازج

طماطم

طريقة التحضير والاستخدام :

• اهرسى الطماطم للحصول على معجون الطماطم. ثم أضيفي جل الصبار وقلبي جيدًا و ضعى الماسك تحت العينين واتركيه لمدة 15 دقيقة اوحتى يجف.

• اغسلى تحت العينين والوجه باستخدام الماء البارد و كررى الماسك من مرة الى 2 فى الاسبوع.