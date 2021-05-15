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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة.. أغلبية الأطفال المصابين بـ كورونا لم تظهر عليهم الأعراض

أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

توصلت دراسة جديدة إلى أن غالبية الأطفال المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 لا تظهر عليهم الأعراض النمطية للمرض.

وجد الباحثون وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية الذين فحصوا أكثر من 12300 شخص دون سن 18 عامًا أن ما يقرب من 75 % من أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لا يعانون من الحمى أو السعال أو ضيق التنفس.

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وعلى الرغم من أن حوالي خمسة في المائة فقط من الأطفال انتهى بهم المطاف في المستشفى، إلا أنهم كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الإصابة بالحمى والغثيان والقيء وحتى الطفح الجلدي بنسبة تصل إلى خمس مرات.  

وجد الفريق من جامعة ألاباما في برمنغهام، أن الرضع والأطفال الصغار الذين أصيبوا بالفيروس كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالمراهقين.

وأشار التقرير أن كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا هم الذين حصلوا على أهلية موسعة للقاح فيروس كورونا Pfizer-BioNTech COVID-19 من اللجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports ، نظر الفريق في بيانات 12306 أطفال ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي كورونا.

وتتراوح أعمار الأطفال بين صفر و 18 عامًا وقد تمت معاينتهم من قبل أطباء في 33 مؤسسة رعاية صحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

درس الباحثون مدى انتشار الأعراض النموذجية لـ  فيروس كورونا COVID-19 - الحمى والسعال وضيق التنفس - لدى الأطفال.

ووجدوا أن غالبية الأطفال، 74.9 في المائة، لم تظهر عليهم أي من الأعراض التقليدية، وحوالي 25.1 في المائة فقط من الأطفال لديهم واحد من الثلاثة و 9.9 في المائة لديهم اثنان على الأقل.  

كانت الأعراض الأكثر شيوعًا غير نوعية بما في ذلك الحمى وآلام العضلات وفقدان التذوق والشم بنسبة 18.8 في المائة.

ومع ذلك كان ضيق التنفس أعلى قليلاً لدى الأطفال في المستشفى ، بنسبة 12 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة بين الأطفال غير المقيمين في المستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، كان مرضى الأطفال في المستشفى أكثر عرضة للإصابة بالغثيان والقيء بنسبة تتراوح بين أربع وخمس مرات.

وأقل من واحد في المائة من المرضى غير المقيمين في المستشفى يعانون من أعراض جلدية مثل الطفح الجلدي أو التهاب الملتحمة مقارنة بأكثر من ستة في المائة في المرضى في المستشفى.

نظر الفريق في الأعراض عبر الفئات العمرية ووجدوا أنه في جميع الأعمار ، كانت معدلات السعال والغثيان والقيء متشابهة.

ومع ذلك كان الرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة أكثر عرضة للإصابة بالحمى أو الطفح الجلدي مقارنةً بالمدارس الابتدائية والمراهقين بمعدلات تصل إلى 2.7 مرة أعلى.

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