عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يطالب البنوك بتبني سياسات مرنة للدفع عبر الهاتف المحمول

طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة بمصر والتي تقدم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بضرورة العمل علي تصنيف مخاطر خدمات هذا النوع من الدفع ، من خلال تبني آساليب أمنية شاملة وتتسم بالمرونة في الوقت نفسه.


اشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول ضباط وتعليمات تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بضرورة ان تكون تلك الضوابط منهجية التأمين وقائمة علي تحليل المخاطر والتهديات الخاصة بخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

إزاى تشترى شقة بـ «التمويل العقاري» فى مبادرة البنك المركزى

البنك المركزي:261.7 مليار جنيه ودائع البنوك في فبراير الماضي


وشدد البنك المركزي المصري علي ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر المتأصلة و الضوابط الرقابية التعويضية من أجل الوصول لمستوي من المخاطر المتبقية والتي تقع ضمن مستويات المخاطر المقبولة بالبنك.


واشار البنك المركزي المصري الي ضرورة ان تقوم البنوالتي تقدم خدمات الدفع عبر الموبايل بضرورة  الالتزام بقان مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و لائحته التنفيذية و الضوابط الرقابية الصادرة للبنوك في ذلك الخصوص و اجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع و الصادرة عن وحدة غسل الاموال و  تمويل الارهاب.

قواعد العناية الواجبة


وشدد البنك علي ضرورة ان تولي البنوك العناية الكافية بما يتفق مع طبيعة الخدمة من المؤشرات الاسترشادية والاردة بمؤشر الاسترشادية للتعرف علي العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال او تمويل الارهاب.


واضاف البنك المركزي انه في حال الاشتباه في اي عمليات من خلال تطبيق الهاتف الممول، فإنه ينبغي القيام باخطار وحدة غسل الاموال ومكافحة الارهاب وفقا للقانون الصادر في ذلك الشأن.

 


 

البنك المركزي الدفع باستخدام الهاتف المحمول مال واعمال اخبار مصر غسل الاموال

موضوعات متعلقة

البنك المركزي:3.8 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية في فبراير الماضي

ترشيحاتنا

إسرائيل تقصف برجًا جديدًا في غزة

مشروع جواز .. حسن شاكوش يعلن مفاجأة لـ جمهوره.. فيديو

خطأ فادح وهدفين وركلة جزاء منسية .. ملخص مباراة الأهلي وصن داونز| فيديو وصور

في مباراة مثيرة| التعادل الإيجابي يسيطر على أحداث مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بالدوري

بيني جونور تهاجم الأمير هاري:"يجب أن يتوقف عن لوم الآخرين ويتحمل المسؤولية"

لعرض موهبتك وجنى الأرباح.. كيفية إنشاء قناة على يوتيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

مخدماتية للأستاذة.. اشتعال خناقة مها أحمد وأسرة السقا بكلمات جارحة | تفاصيل

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

صلاح محسن يضيف ثاني أهداف الأهلي أمام صن داونز

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل التنمر على شاب أجنبي بالمعادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

فيديو

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ