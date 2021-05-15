بيني جونور تهاجم الأمير هاري:"يجب أن يتوقف عن لوم الآخرين ويتحمل المسؤولية"

أكدت مؤلفة كتاب الأمير هاري، أنه يجب عليه أن يتوقف عن لوم الآخرين على الموقف الذي وجد نفسه فيه، بعد تركه للعائلة الملكية وسفره للعيش مع زوجته ميجان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أثار الأمير هاري الجدل من جديد بعد مقابلة له في برنامج إذاعي الأسبوع الماضي وإطلاقه تصريحات تهاجم طريقة معاملة والده له منذ الصغر.

وقال هاري إنه إنتقل الى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجته للبعد عن الصراعات وكسر حلقة الإسائة في المعاملة التي تعرض لها هاري.

وعلقت، بيني جونور، مؤلفة كتاب الأمير هاري، على المقابلة قائلة " تفاجئت من كلام هاري عن أسرته، وأعتقد أنه يجب أن يتوقف عن إلقاء اللوم في مشاكلة على أبويه وإدعاء سوء المعاملة"

بيني جونور

واقترحت جونور أن يدخر هاري ويلاته لمقابلات علاجية بدلال من مقابلات إذاعية.

وكان هاري، البالغ من العمر 36 عاما، قد كتب عن جونور سابقا "الأخت والأبنة والجندية.