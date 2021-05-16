الزمالك يدعم شعب فلسطين في حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي برسالة قوية

حرصت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بعد تعرضه لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن غارات مستمرة علي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :فرسان الزمالك هم أبناء الفريق المصري الذي ذهب "للأرض المباركة" فلسطين عام 2000 للوقوف مع كفاح هذا الشعب العظيم ، وخاض على أرضها الطاهرة مباراة أمام منتخبها وهو شرف عظيم نعتز به أجيالا بعد أجيال.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد شخصين، وإصابة 25 معظمهم من الأطفال والنساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل بشارع الوحدة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نحو 150 غارة شنها سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الماضية على أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

بينما استهدفت الزوارق الإسرائيلية شواطئ غزة والشمال بعدد من القذائف، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات ليلية بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.