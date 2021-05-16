تحرير 82 محضراً للمخالفين وضبط شيش في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم العاشر على التوالي، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن ومديرية الأمن في ظل التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن محافظ كفر الشيخ، تلقى تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في الليلة العاشرة من تطبيق قرارات الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن.

وتمكنت الحملات من تحرير 82 محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.



وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 16 محاضر للمخالفين بدسوق و8 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وأغلقت 3 مقاهي وضبط 16 شيشة وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 6 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز، وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 4 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير 7 محاضر لمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير5 محاضر للمخالفين من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 5محاضر لمخالفين، وحررت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي 3 محاضر لأصحاب المحال.

وتمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة من تحرير 3محاضر لمخالف، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 5محاضرلمخالفين من أصحاب المحال، وحررت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف، 3 محاضر لأصحاب المحال، كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدي غازي برئاسة هاني يوسف من تحرير 4 محاضر لمخالفين.