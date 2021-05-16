وحدة الجومكانية ترصد 15مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ كفر الشيخ

تمكنت وحدة الجو مكانية المتغيرات المكانية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، وبإشراف ومتابعة عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ من رصد 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، خلال أيام عيد الفطر، وحتى اليوم الأحد.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعمل الوحدة خلال أيام عيد الفطر ومنع الإجازات للعاملين بالوحدة لرصد المخالفات والتعديات، حفاظا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنع البناء المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن وحدة المتغيرات المكانية الجو مكانية ترصد على مدار 24 ساعة أي تعديات أو مخالفات، خاصة أيام عطلة العيد، وتعمل على مراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، ورصدها، بإشراف وتوجيهات نائب المحافظ، عمرو البشبيشي.

وأضاف، أن جميع الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مستمرة في الترصد والمرور الميداني للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات البناء العشوائي دون ترخيص خلال أيام الإجازات>

ولفت إلى أن حملات الرصد تتم على مدار اليوم 24 ساعة بمتابعة مباشرة من القيادات التنفيذية في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي، مُؤَكَّدًا عدم التهاون والتصدي بكل حزم وحسم لجميع المخالفات.