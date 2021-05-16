إزالة 7 حالات تعدي على أراضى زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

خلال أجازة عيد الفطر المبارك

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة مستمرة وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك وأيام الاجازات.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها.

وأكد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون تهاون أو تقاعس مؤكدا أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للامن الغذائي.



وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – انه تم تنفيذ 7 حالات تعدى على اراضى زراعية فى مهدها وذلك تنفيذا لاعمال لجان الرصد والمتابعة بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو استغلال فترة أجازات العيد للبناء المخالف بدون ترخيص.



وأوضح محافظ أسيوط أن الاجهزة التنفيذية بمركز البدارى برئاسة محمد حسن رئيس المركز قامت بتنفيذ اعمال ازالة وفك شدة خشبية بنزلة عطية التابعة للعقال البحرى و ازالة تعدى على ارض زراعية بقرية الكوم الأحمر وتم تحرير محضرين بالمخالفتين واتخاذ الاجراءات القانونية .

وفى مركز الغنايم وتحت اشراف خالد عويس رئيس المركز وبمشاركة رؤساء القرى تم تنفيذ ازالة فورية بقرية دير الجنادلة وإزالة مخالفة تعدى على أرض زراعية بقرية المشايعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كما تم تنفيذ فك شدة خشبية لبناء دور ثانى بقرية العزايزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز القوصية برئاسة المهندسة هويده شافعى بدوى رئيس المركز وباشراف مصطفى فتحى عبدالحكيم نائب رئيس المركز من تنفيذ ازالة تعديات على اراضى زراعية تابعة للمدينة وتنفيذ الازالات للتعديات الموجودة بقريتى المنشاة الكبرى ومير بمشاركة صالح البارودى رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى ومحمد عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية بمير وتم ازالة جميع التعديات الموجودة على الاراضى الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والشرطة لتنفيذ هذه الازالات بمعدات الوحدات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ قراره الصادر بشأن تشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة بحيث تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية التي هي مصدر الأمن الغذائي لنا جميعاً مؤكداً على أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين مضيفاً أن ملف التعديات على الأراضى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنفسه وهناك تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى باستنفار كافة جهود الأجهزة المعنية لرصد جميع التعدىات على الأراضى وإزالتها فوراً وردع المخالفين بكل حزم لمن يستغلون فترة الأجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.

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