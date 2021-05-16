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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. حرقان الصدر علامة تحذير من الإصابة بفيروس كورونا

أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا

قالت دراسة جديدة يمكن أن يكون ألم الصدر أو الحرقان علامة على الإصابة بفيروس كورونا ، وقد يحدث انزعاج في صدرك مع ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

ووفقا لموقع “healthline”، وجدت الدراسات أن 17.7٪ من الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 أبلغوا عن ألم في الصدر.

ووجد أن ألم الصدر يتم الإبلاغ عنه بمعدل ثلاث مرات في الأشخاص الذين يموتون بسبب كورونا COVID-19 أكثر من أولئك الذين يعيشون.

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ما الذي يسبب آلام الصدر؟

 يكون ألم الصدر نتيجة لإصابة في القلب أو التهاب في الأنسجة المحيطة بالرئتين.

ويمكن أن يدخل الفيروس التاجي كورونا خلايا الجسم من خلال مستقبل يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، وتم العثور على ACE2 في أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الرئتين والقلب والجهاز الهضمي، بمجرد دخول الفيروس إلى خلاياك عبر الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا والالتهابات.

 تلف القلب
قد يتسبب إطلاق جهاز المناعة لجزيئات تسمى السيتوكينات الالتهابية في تلف خلايا القلب، وهذه الظاهرة تسمى متلازمة عاصفة السيتوكين.

ويبدو أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية معرضون لخطر الإصابة بتلف القلب.

ووجدت دراسة أجريت في يوليو 2020 من30 إلى 60 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من إصابة في القلب لديهم تاريخ من أمراض القلب التاجية أو ارتفاع ضغط الدم.

التهاب الرئة
الحيز الجنبي هو منطقة بين طبقات الكيس الذي يحيط بكل من رئتيك، يمكن للجزيئات الالتهابية التي يتم إطلاقها في الفراغ الجنبي أن تحفز مستقبلات الألم وقد تسبب ألمًا أو حرقة في الصدر.

يمكن أن يؤدي كورونا COVID-19 إلى تطور الالتهاب الرئوي، والذي يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر.

والالتهاب الرئوي  عدوى تصيب الحويصلات الهوائية في رئتيك، والحويصلات الهوائية هي الأكياس الهوائية الصغيرة التي يحدث فيها تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

حرقان في الحلق والصدر
ويمكن أن تكون تجربة حرق الحلق والصدر معًا من أعراض كورونا، حيث تم ربط COVID-19 بأعراض مثل آلام الحلق والارتجاع الحمضي.

ووجد الباحثون أنه في مجموعة من 405 أشخاص مصابين بـ  كورونا COVID-19، كان 61.2 في المائة منهم يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي، وحوالي ربعهم لديهم تاريخ سابق من أمراض الجهاز الهضمي.

كانت الأعراض الهضمية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي:

ضعف الشهية.
إسهال.
غثيان.
التقيؤ.
وجع بطن.
حمض ارتجاع.
ألم الحلق.
إمساك.
حرقة من المعدة.
تشنجات المريء.
قرحة المعدة.
الالتهاب الرئوي الجرثومي.
نوبة قلبية.
التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.
نوبة ذعر.

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