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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ألم في الصدر ..١٠ أعراض هامة تظهر علي الإنسان عند إصابته بـ الربو

أعراض الربو
أعراض الربو

يعد شهر مايو من اهم شهور التوعية بمرض الربو، وتختلف أعراض الربو من شخص لآخر، وقد تكون مصابًا بنوبات ربو غير متكررة ، أو تظهر عليك أعراض في أوقات معينة فقط - مثل عند ممارسة الرياضة - أو لديك أعراض طوال الوقت.

تشمل علامات وأعراض الربو ما يلي:

ضيق في التنفس

ضيق أو ألم في الصدر

الصفير عند الزفير ، وهو علامة شائعة للربو عند الأطفال

صعوبة في النوم بسبب ضيق التنفس أو السعال أو الصفير

نوبات السعال أو الأزيز التي تتفاقم بسبب فيروس الجهاز التنفسي ، مثل البرد أو الأنفلونزا

 

لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة

دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا في هذه الحالة

تشمل العلامات التي تشير إلى أن الربو الذي تعاني منه يزداد سوءًا ما يلي:

تكون علامات وأعراض الربو أكثر تواترًا وإزعاجًا

زيادة صعوبة التنفس ، وفقًا للقياس بجهاز يستخدم للتحقق من مدى كفاءة عمل الرئتين (مقياس ذروة الجريان)

الحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق للتخفيف السريع في كثير من الأحيان

بالنسبة لبعض الأشخاص ، تظهر علامات وأعراض الربو في مواقف معينة:

الربو الناجم عن ممارسة الرياضة ، والذي قد يكون أسوأ عندما يكون الهواء باردًا وجافًا

الربو المهني ، الناجم عن المهيجات في مكان العمل مثل الأبخرة الكيميائية أو الغازات أو الغبار

الربو الناجم عن الحساسية ، الناجم عن المواد المحمولة في الهواء ، مثل حبوب اللقاح ، أو جراثيم العفن ، أو نفايات الصراصير ، أو جزيئات الجلد واللعاب المجفف التي تتساقط من الحيوانات الأليفة (وبر الحيوانات الأليفة)
 

الربو ضيق التنفس علاج الربو اخبار الصحة اعراض الربو

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