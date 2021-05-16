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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوشيتد برس تطالب بالتحقيق في قصف إسرائيل لبرج يضم مكتبها في غزة

أسوشيتد برس تطالب
أسوشيتد برس تطالب بالتحقيق في قصف برج يضم مكتبها في غزة

طالبت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بفتح تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت برج الجلاء الذي يضم مكتبها ومكاتب وسائل إعلامية أخرى في قطاع غزة.

ودعت سالي بزبي رئيسة تحرير "أسوشيتد برس" إلى إجراء تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الجلاء الذي كان يضم مقر الوكالة ومقار إعلامية أخرى في قطاع غزة، مؤكدة أن الرأي العام يحق له معرفة الحقائق.

وقالت رئيسة تحرير الوكالة الأمريكية إن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة واضحة تدعم هجومها، الذي دمر برج الجلاء المكون من 12 طابقا.

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وأضافت أن "مكتب أسوشيتد برس يقع في برج الجلاء منذ 15 عاما ولم يتم إبلاغها.. ولم يكن هناك أي مؤشر على احتمال وجود مكتب لحركة حماس في المبنى"، مطالبة بضرورة إيضاح الحقائق.

وأكملت "نحن في حالة صراع.. نحن لا ننحاز إلى أي طرف في هذا الصراع.. سمعنا إسرائيليين يقولون إن لديهم دليلا.. نحن لا نعرف ما هو هذا الدليل.. ونعتقد أنه من المناسب في هذه المرحلة أن تكون هناك نظرة مستقلة على ما حدث بالأمس".

كان الجيش الإسرائيلي قصف، أمس السبت،  برج الجلاء في مدينة غزة الذي كان يضم مكاتب شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشييتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

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