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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من المشاركة ببروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في مايو

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والاعادة والتقسيم، ليس عليهم حضور امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر انطلاقها بعد أيام، لتكون بمثابة بروفة امتحانات الثانوية العامة الثانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم، ملزمين فقط بحضور الامتحان التجريبي المقرر عقده في يونيو القادم.

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وتستعد وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة في شهر مايو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الامتحانات التجريبية تعقد بشكل إلكتروني على التابلت، خلال أيام 23 

و25 و27 مايو 2021، وذلك وفقا لجدول الامتحانات التالي:

جدول امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ستكون بلا درجات، وستعقد للطلاب الذين يمتلكون أجهزة تابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم، مؤكداً أن هذه الامتحانات سيكون بها ثلث عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرسمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الهدف من امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة، هو اختبار تعامل الطلاب مع أسئلة الامتحان، والتأكد من جودة الشبكات، وجودة إرسال البيانات والاطمئنان على السوفت وير.

وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة المنازل امتحانات مايو التجريبية مايو بروفة امتحانات الثانوية العامة

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