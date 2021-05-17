دار علوم القاهرة تكشف عن موعد تدشين الجيل الثاني من مشروع استعادة الوعي وكيفية إقامته
كشف الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن موعد تدشين وانطلاق الجيل الثاني من مشروع استعادة الوعي بالكلية وكيفية إجرائه .
وأوضح خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر انطلاقه قبل انتهاء هذا الفصل الدراسي ، لطلاب جميع الفرق الدراسية بالكلية .
وأضاف "رضوان" إنه سيتم توزيع جوائز على الطلاب المتميزين المشاركين في الجيل الأول من هذا المشروع ، وتسليم الجيل الثاني للطلاب الجدد المشاركين فيه .
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وأشار إلى أن كيفية إجراؤه تتوقف على الظروف الصحية التي سنشهدها خلال الفترة القادمة ، لافتاً إلى أن الكلية مستعدة لإجراؤه بكافة الطرق .
وكان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قد أوضح ، إن الأنشطة الطلابية يتم إجراؤها "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .
حيث يتم طرح العديد من الأنشطة الفردية الثقافية والفكرية التي لا تحتاج إلى تجمعات بين الطلاب ، أو حضور بمقر الكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي ، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .