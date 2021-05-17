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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار علوم القاهرة تكشف عن موعد تدشين الجيل الثاني من مشروع استعادة الوعي وكيفية إقامته

جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة ارشيفية

كشف الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن موعد تدشين وانطلاق الجيل الثاني من مشروع استعادة الوعي بالكلية وكيفية إجرائه .


وأوضح خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر انطلاقه قبل انتهاء هذا الفصل الدراسي ، لطلاب جميع الفرق الدراسية بالكلية .


وأضاف "رضوان" إنه سيتم توزيع جوائز على الطلاب المتميزين المشاركين في الجيل الأول من هذا المشروع ، وتسليم الجيل الثاني للطلاب الجدد المشاركين فيه .

 

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وأشار إلى أن كيفية إجراؤه تتوقف على الظروف الصحية التي سنشهدها خلال الفترة القادمة ، لافتاً إلى أن الكلية مستعدة لإجراؤه بكافة الطرق .


وكان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قد أوضح ، إن الأنشطة الطلابية يتم إجراؤها "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .


حيث يتم طرح العديد من الأنشطة الفردية الثقافية والفكرية التي لا تحتاج إلى تجمعات بين الطلاب ، أو حضور بمقر الكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي ، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .

كلية دار العلوم جامعة القاهرة مشروع استعادة الوعي الجيل الثاني اخبار التعليم

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