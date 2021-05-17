الزراعيين : أزمة الأسمدة تتكرر كل موسم.. ونناشد الوزارة بالحل

ناشد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قسم الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، بضرورة تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكى فى صورة الدعم النقدى، وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء مايلزمه من الأسمدة دون حدوث أى خلل، مؤكدا أن كل عام المزارعين يشتكون من عدم وصول الدعم لمستحقيه بسبب سوء توزيع الأسمدة.

وقال خليفة" فى تصريحات لـ " صدى البلد " إن أزمة الأسمدة الصيفية وعدم وصولها للفلاحين تتكرر كل موسم ، وذلك بسبب محدودية أوقات التوزيع فلن تصل إلي جميع المحافظات خاصة محافظات الجنوب "الصعيد" ، كما أن بعض أهالينا الفلاحين فى أماكن نائية يصعب الوصول إليها.

وأضاف "، أن هناك طلبا كبيرا على أسمدة النترات واليوريا خلال الموسم الصيفي، منوها إلي أن كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة حتى الآن، مطالبا المزارعين بسرعة استخراجه والتعامل به للتسهيل عليهم والحصول على الخدمات المدعمة بسهولة.



ولفت “رئيس الإرشاد الزراعى السابق” إلي أنه من بالضرورى حل المشكلة حتى يصل الدعم إلي مستحقيه ، مقترحا بأن يتم تحرير سعر الأسمدة بالأسواق وبالتالى تتوافر الأسمدة فى الأسواق بجميع الفصول وبأسعار موحدة ولا يوجد أى مشكلة فى توزيعها.