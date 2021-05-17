عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعيين : أزمة الأسمدة تتكرر كل موسم.. ونناشد الوزارة بالحل

صدى البلد

ناشد  الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قسم الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، بضرورة تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكى فى صورة الدعم النقدى، وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء مايلزمه من الأسمدة دون حدوث أى خلل، مؤكدا أن كل عام المزارعين يشتكون من عدم وصول الدعم لمستحقيه بسبب سوء توزيع الأسمدة.

 

وقال خليفة" فى تصريحات لـ " صدى البلد " إن أزمة الأسمدة الصيفية وعدم وصولها للفلاحين تتكرر كل موسم ، وذلك بسبب محدودية أوقات التوزيع فلن تصل إلي جميع المحافظات خاصة محافظات الجنوب "الصعيد" ، كما أن بعض أهالينا الفلاحين فى أماكن نائية يصعب الوصول إليها.

 

بسبب الأسمدة.. الفلاحين تحذر من تضرر 30 ألف فدان منزرعة بمحصول القصب

وأضاف "، أن هناك طلبا كبيرا على أسمدة النترات واليوريا خلال الموسم الصيفي، منوها إلي أن كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة حتى الآن، مطالبا المزارعين بسرعة استخراجه والتعامل به للتسهيل عليهم والحصول على الخدمات المدعمة بسهولة.
 

ولفت “رئيس الإرشاد الزراعى السابق”  إلي أنه من بالضرورى حل المشكلة حتى يصل الدعم إلي مستحقيه ، مقترحا بأن يتم تحرير سعر الأسمدة بالأسواق وبالتالى تتوافر الأسمدة فى الأسواق بجميع الفصول وبأسعار موحدة ولا يوجد أى مشكلة فى توزيعها.

وزارة الزراعة الأسمدة الفلاحين الزراعة الارشاد نقيب الزراعيين كارت الفلاح الذكى الإرشاد الزراعى موسم الصيف توزيع الأسمدة

ترشيحاتنا

شاهد.. إصابة إسرائيليين في أسدود بصواريخ المقاومة الفلسطينية

حمد إبراهيم يشعل مران الإسماعيلى قبل مواجهة المقاولون العرب

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية

النائب العام يحيل واقعة إهانة رئيس جامعة المنصورة علي قناة فضائية للجنايات

الحارس البديل كابوس يزعج الأندية.. لُعبة "القط والفار" فى الزمالك.. لطفي يحرج الشناوي فى الأهلى.. وأخطاء إكرامى تثير الغضب فى بيراميدز

بدون لمس هاتفك.. كيفية التقاط أفضل صور بكاميرا آيفون عن بعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

مصر تستقبل غدا أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح "سينوفاك"

أزمة فنية فى الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

شاهد| بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بالسلاح.. وأمن القاهرة يضبطه

تحطيم أسطورة هنري وآلان شيرر .. إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

مجلس الوزراء يزف بشرى لأهالي الجيزة

قصة حب بدأت من الشباك.. فى عيد ميلاد الزعيم تعرف على قصة زواجه من هالة الشلقانى ورفض أهلها له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ