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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد القمح في البحيرة

محافظ البحيرة : توريد ٢٠٤٦٩٩ طن قمح للصوامع والشون

توريد القمح في البحيرة
توريد القمح في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم استلام ١٢٦٠١.٣٧٠ طن قمح حتي إنتهاء أعمال التوريد يوم الأحد ١٦ مايو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم ٢٠٤٦٩٩  طن  و٢٥٦ كيلو جرام قمح محلي.

 

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وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة ٣٩٠ ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ ٦٣٧ ألف فدان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى ٣٧ صومعة وشونة متمثلة فى ٣١ شونة و ٦صوامع مطورة .

 

وأكد "آمنة"، على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء  والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

 

وشدد محافظ البحيرة ، على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بــ ٧٠٥جنية مصرى ودرجة ٢٣ بمبلغ ٧١٥ جنية مصرى ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنية مصري، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

 

ووجه محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .

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