جمعية مؤلفى الدراما تطالب بتشكيل لجنة لضبط الموضوعات

أصدرت جمعية مؤلفى الدراما برئاسة المؤلف بشير الديك ، بيانا صحفيا تطلب فيه بتشكيل لجنة لتحديد موضوعات وضوابط الدراما.

وكشفت الجمعية فى بيانها ، عن مطالبتها بضرورة عقد اجتماع مع المنتج تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، لبحث قضايا كبار المؤلفين والملكية الفكرية وحق الأداء العلنى.

وأشادت جميعة مؤلفى الدراما بالدور المهم الذى لعبته الدراما هذا العام، في طرح ومناقشة قضايا الوطن، وكشف الحقائق أمام الجميع لا سيما في مسلسلى "الاختيار2" و"هجمة مرتدة".

بيان جمعية مؤلفى الدراما

وأكدت جميعة مؤلفى الدراما ، على عدد من النقاط المهمة التى يجب أن تتحلى بها الدراما، والتي من أبرزها تناول بعض المسلسلات للمجتمع المصري خاصة الصعيد بشكل يسيء إلي أهله ويظهر أنهم يعيشون في دولة بلا قانون، فالقتل مستباح والتدمير والحرق وزواج القاصرات وشرع الغاب هو الحاكم، ولا وجود للشرطة واذا وجدت يتم قتل رجالها، وإهانتهم ما يعطي انطباعا بأن الصعيد غير آمن، ليؤثر سلبا علي السياحة، ولما كانت هذه المسلسلات من إنتاج الشركة المتحدة فإنه قد يفهم خطأ بأن ذلك من توجه الدولة التي هي بريئة من تلك الأفكار بل تتبني أفكار إصلاحية للمجتمع وللمرأة.

وقالت جمعية مؤلفى الدراما فى بيانها : لابد من تشكيل لجنة من المفكرين وأساتذة الجامعة في مجال الاجتماع وعلم النفس والسياسة والتاريخ، لوضع استراتيجية للموضوعات التي يجب طرحها في الأعمال الدرامية وفقا لاحتياجات المجتمع وتفعيل دور الرقابة علي المصنفات الفنية، وعقد اجتماع عاجل بين رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة ووفد من مجلس إدارة الجمعية، لبحث قضايا كبار المؤلفين والملكية الفكرية وحق الآداء العلني.

جزء ثالث من الاختيار

ونشر المنتج تامر مرسى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه عن تقديم جزء ثالث من مسلسل الاختيار فى رمضان القادم 2022.

وقال تامر مرسى :"الى اللقاء فى الاختيار 3 رمضان 2022 إن شاء الله .. تحيا مصر".

الحلقة الأخيرة من الاختيار 2

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات عديدة في الأحداث.

ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، عملية القبض على الخلية التي خططت لاستهداف الرئيس السيسي، والضرب على طائرته الرئاسية باستخدام سلاح الدوشكة، مستغلين برجا سكنيا تحت الإنشاء بجوار المطار.

ويتوجه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) للقبض على الإرهابي صقر، ويتم العثور في شنطته على سلاح رشاش ومجموعة كتب، ويعترف بالتخطيط للعملية، وتلقيه تدريبات في السودان، ويتم عرض فيديوهات وثائقية لاحد ضباط المباحث، المشاركين في القبض على العناصر، وروى واقعة استشهاد الضابط ماجد عبد الرازق.

ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لجنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، وعرضت الحلقة ايضا كلمة لزوجة الشهيد البطل محمد مبروك، تروي فيه يوم استشهاده.