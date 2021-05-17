مختل عقليا يقتحم منزل نيمار في فرنسا

تعرض منزل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للاقتحام أمس الأحد.

وذكرت صحيفة " ليكيب"، أن أحد المختلين العقليين اقتحم منزل نيمار أثناء إقامة مباراة فريق باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي أمس.

وأكدت الصحيفة أن السلطات اعتقلت مقتحم منزل نيمار في منطقة بوجيفال، ووضعه في مستشفى للأمراض العقلية بعد ثبوت عدم اتزانه نفسيًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الأمني هو من أبلغ عن اقتحام الرجل المختل وهو على ظهره حقيبة مليئة بنسخ من الإنجيل.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ٧٩ نقطة خلف ليل المتصدر.