السفير صلاح حليمة : استقرار السودان من استقرار مصر..فيديو

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية أن السودان لديه ميراث ثقيل اما الان لديه استقرار أمني واقتصادي واجتماعي مؤكدا أن هناك علاقات مع مصر على مدار التاريخ من ثوابت الجغرافيا والعلاقات الإجتماعية.

وأضاف حليمة خلال لقاء له لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن السودان كان يعانى من ديون خارجية أكثر من 60 مليار دولار وهناك حروب أهلية سواء في دارفور وعلاقات متوترة مع دول الحوار لذا كان لا بد من انتفاضة للقضاء على تلك المشاكل .

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية أن الثورة السودانية عندما قامت تم التوافق بين فئات المجتمع السوداني والإنفتاح على العالم الخارجي.

وأشار حليمة إلى أن استقرار السودان من استقرار مصر مؤكدا أن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي خاصة في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر.

