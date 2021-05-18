من داخل الاستوديو..عمرو دياب مع نادر حمدي في أحدث ظهور له

شارك الفنان عمرو دياب متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة له مع الملحن نادر حمدي.

وظهر عمرو دياب مع نادر حمدي من داخل الاستوديو وهما يجهزان لعمل فني مشترك وعلق قائلا "اطبخ لي شيئا ما ".



من جهة أخرى، كشفت مجلة “فوربس الشرق الأوسط" عن قائمة مشاهير نجوم الموسيقى العرب، التى تضم 50 مطرباً من 11 جنسية عربية، يعدون الأكثر استماعاً فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعى لعام 2020.

وتصدر النجم عمرو دياب قائمة الأكثر استماعا في 2020 على جميع التطبيقات الموسيقية المختلفة، وحل أحدث أعماله ألبوم "سهران" للعام الماضي، في المرتبة الأولى ضمن أكثر الألبومات-التي صدرت في عام 2020- استماعاً، حيث استُمع إليه أكثر من 68 مليون مرة عام 2020، متجاوزًا أعمال فنانين عالميين مثل (The Weeknd) و(Dua Lipa).

ولدى عمرو دياب أكثر من 4.9 مليون مشترك، ونحو 1.4 مليار مشاهدة في يوتيوب، حتى 25 مارس 2021. كما لديه أكثر من 43 مليون متابع على “فيس بوك” و"تويتر" و"إنستجرام" حتى نهاية 2020.