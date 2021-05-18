عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

المالية تعلن عن مزاد علني لـ سيارات مرسيدس ودودج وجيب بجمرك السلوم والدخيلة

صدى البلد

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والمسئولة، عن مزادات السيارات عن مزادات جمرك الاسكندرية والسلوم والدخيلة ، والذى سينطلق في شهر مايو الجاري وبالتحديد في يوم 23 مايو .

 

وأوضحت الهيئة، أن مزاد يوم 23 الخاص بجمرك الاسكندرية والسلوم والدخيلة ، يضم العديد من طرازات السيارات ومركاتها المختلفة ، وخلال السطور التالية سنتعرف على اهم هذه العلامات وموديلاتها .

 

تضم طرازات كيا ، كلا من لوتنري موديل 2009 ، و ريو موديل 2003 ، و أوبتيما 2006 ، و اسبكترا 2005  ، اما BMW فتنضم الى هذا المزاد بسيارتين ، وهم BMW 630i موديل 2005 كابروليه ، و BMW 318i موديل 1998 .

 

بالاضافة الى بيجو 504 استيشن موديل 1978 و1982 و1979 و1980 و1981 ، و بيجو 505 استيشن موديل 1985 وموديل 1992 ، و بيجو 504 صالون موديل 1977 ، و بيجو 206 موديل 2004 .

 

وتاتى طرازات هيونداي في مزاد 23 مايو ، كالتالى هيونداي سانتافي موديل 2007 ، و هيونداي فيرنا موديل 2008 ، و هيونداي بيك أب 2005 ، بالاضافة الى سوزوكي ميكروباص ، و سوزوكي فيتارا ، و سوزوكي فيتارا 1990 .

 

وتشارك العلامة التجارية ميتسوبيشي بسيارة ميتسوبيشي لانسر ، و ميتسوبيشي بيك أب 1982 ، بالاضافة الى موديلات دايو ، وممنها نوبيرا صالون ، و ليجانزا 2000 ، و نوبيرا 1999 .

 

كما تاتى طرازات تويوتا ، بسيارة هاي لوكس موديل 2007 ، و اف جي كروزر 2007 ، و بيك أب 1985 و1984 و1982 ، و كورولا 2008 ، و إيرون صالون 2008 ، و كامري 2007 ، و كورولا 1993 ، و لاندكروزر موديل 1999 .

 

كما يضم المزاد سيارات مرسيدس من نوع فيتو 1997 و1999 ، و مرسيدس صالون 280 SE 1985 ، و مرسيدس C200 موديل 2007 ، وسيارات نيسان بيك أب 2007 ، و نيسان سيرينا 2000 ، بالاضافة الى دودج رام بيك أب 2008 ، و أوبل زافيرا موديل 2000 ، و مازدا 626 صالون موديل 1988 ، و جيب شيروكي ، و فولفو رأس جرار موديل 1996  ، و أودي A4 موديل 2011  .

 

بالاضافة الى سيارة ثلاثة أرباع نقل بدون ماركة ولا موديل ، و جرار زراعي ، و فسبا بياجو موديل 2009 ، و لودر مستعمل .

 

و سيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في الساعة 12 ظهراً وثمن كراسة الشروط تبلغ 400 جنيه وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه .

هيئة الخدمات الحكومية مزادات السيارات جمرك الاسكندرية جمرك الاسكندرية والسلوم والدخيلة اخبار السيارات

موضوعات متعلقة

رسميا.. تحديد موعد الكشف عن مرسيدس CLS موديل 2022

بعد إعادة همر للحياة.. جنرال موتورز ستصنع سيلفرادو كهربائية

رولا سعد تتحدى مهند التركي بنجمة مرسيدس.. صور

حكاية سيارة شاركت ياسمين عبدالعزيز بطولة الآنسة مامي .. صور

تعرف على أهم سيارات مزاد الغربية والدقهلية الجديد

زيادة جديدة فى اسعار شيري اريزو 5 بالسوق المصري

القائمة الكاملة لأسعار مازدا 2021 في السعودية

قصص سيارات شاركت وردة حكايتها مع الزمان | صور

ترشيحاتنا

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهداف مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان ..فيديو

لاعب سيراميكا كليوباترا يغادر مستشفى رأس غارب بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة

رسائل دكتوراه وماجستير وورش تدريبية.. التعليم العالي تستعرض أنشطة معهد بحوث البترول المصري

مدبولى: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية

تسريبات جديدة تكذّب إدعاءات هاري.. ومطالبات بالتخلي عن اللقب الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الفئات المحرومة من مبادرة احلال السيارات المتقادمة..تعرف عليها

تركي آل الشيخ يعلق علي تصريحات وزير الخارجية اللبناني

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

محافظ القاهرة: 13912 وحدة سكنية جديدة لأهالي العشوائيات بنهاية العام

بيان عاجل من الرئاسة اللبنانية بشأن وزير الخارجية

الأزمات تضرب نهضة بركان قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ