المالية تعلن عن مزاد علني لـ سيارات مرسيدس ودودج وجيب بجمرك السلوم والدخيلة

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والمسئولة، عن مزادات السيارات عن مزادات جمرك الاسكندرية والسلوم والدخيلة ، والذى سينطلق في شهر مايو الجاري وبالتحديد في يوم 23 مايو .

وأوضحت الهيئة، أن مزاد يوم 23 الخاص بجمرك الاسكندرية والسلوم والدخيلة ، يضم العديد من طرازات السيارات ومركاتها المختلفة ، وخلال السطور التالية سنتعرف على اهم هذه العلامات وموديلاتها .

تضم طرازات كيا ، كلا من لوتنري موديل 2009 ، و ريو موديل 2003 ، و أوبتيما 2006 ، و اسبكترا 2005 ، اما BMW فتنضم الى هذا المزاد بسيارتين ، وهم BMW 630i موديل 2005 كابروليه ، و BMW 318i موديل 1998 .

بالاضافة الى بيجو 504 استيشن موديل 1978 و1982 و1979 و1980 و1981 ، و بيجو 505 استيشن موديل 1985 وموديل 1992 ، و بيجو 504 صالون موديل 1977 ، و بيجو 206 موديل 2004 .

وتاتى طرازات هيونداي في مزاد 23 مايو ، كالتالى هيونداي سانتافي موديل 2007 ، و هيونداي فيرنا موديل 2008 ، و هيونداي بيك أب 2005 ، بالاضافة الى سوزوكي ميكروباص ، و سوزوكي فيتارا ، و سوزوكي فيتارا 1990 .

وتشارك العلامة التجارية ميتسوبيشي بسيارة ميتسوبيشي لانسر ، و ميتسوبيشي بيك أب 1982 ، بالاضافة الى موديلات دايو ، وممنها نوبيرا صالون ، و ليجانزا 2000 ، و نوبيرا 1999 .

كما تاتى طرازات تويوتا ، بسيارة هاي لوكس موديل 2007 ، و اف جي كروزر 2007 ، و بيك أب 1985 و1984 و1982 ، و كورولا 2008 ، و إيرون صالون 2008 ، و كامري 2007 ، و كورولا 1993 ، و لاندكروزر موديل 1999 .

كما يضم المزاد سيارات مرسيدس من نوع فيتو 1997 و1999 ، و مرسيدس صالون 280 SE 1985 ، و مرسيدس C200 موديل 2007 ، وسيارات نيسان بيك أب 2007 ، و نيسان سيرينا 2000 ، بالاضافة الى دودج رام بيك أب 2008 ، و أوبل زافيرا موديل 2000 ، و مازدا 626 صالون موديل 1988 ، و جيب شيروكي ، و فولفو رأس جرار موديل 1996 ، و أودي A4 موديل 2011 .

بالاضافة الى سيارة ثلاثة أرباع نقل بدون ماركة ولا موديل ، و جرار زراعي ، و فسبا بياجو موديل 2009 ، و لودر مستعمل .

و سيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في الساعة 12 ظهراً وثمن كراسة الشروط تبلغ 400 جنيه وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه .