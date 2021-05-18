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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الشوفان والمكسرات

7 أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم

أطعمة تخفض مستويات
أطعمة تخفض مستويات الكوليسترول

يمكن استهلاك بعض الأطعمة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، ويعتبر الكوليسترول مادة شمعية توجد في جميع خلايا الجسم، ويعرف بأسم LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) هو الكوليسترول السيئ ، بينما HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) هو الكوليسترول الجيد. LDL هو الكوليسترول الضار الذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الأوعية الدموية. 

 

أطعمة تخفض مستويات الكوليسترول

 


ويزيد ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، إلا أنه يساعد الكوليسترول الجيد HDL في إزالة البروتين الدهني منخفض الكثافة من الجسم.

 

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ويمكن ان يؤثر تناول بعض الأطعمة على مستويات الكوليسترول؛ حيث ان الاستهلاك المفرط للأطعمة الحيوانية عالية الدهون مثل البيض واللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول. وبالتالي ، فإننا بحاجة لإستهلاك الكثير من الألياف في نظامك الغذائي مثل الخضار والفواكه والفول والشوفان.

ويمكن ممارسة الرياضة يوميًا وعدم التدخين والحفاظ على الوزن الأمثل أن تفعل أشياء أخرى قليلة يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الكوليسترول في الدم، كما أن الامتناع عن تناول الحلويات والأطعمة السريعة المصنعة والأطعمة السريعة يمكن أن يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم  أيضًا.
 

أطعمة تخفض مستويات الكوليسترول



وهناك 7 أطعمة بسيطة يمكن أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضارة في الدم، ، وفقا لما نشر في timesofindia، ومن أهمها :


1- الشوفان :
ويعد الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، والمعروفة باسم بيتا جلوكان والتي تساعد في خفض الكوليسترول.
 

2- الفاصوليا :
تعتبر الفاصوليا مليئة بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار.

3- المكسرات :
وتحتوي المكسرات على دهون صحية مفيدة للقلب؛ حيث يعمل اللوز والفول السوداني والجوز بشكل خاص على العجائب لصحة قلبك بصرف النظر عن الكوليسترول ، يمكنهم أيضًا المساعدة في خفض مستويات الدهون الثلاثية. 

4- البقوليات :
جميع البقوليات غنية بالبروتينات النباتية والألياف القابلة للذوبان، لذا يجب ان تدخل البقوليات في نظامك الغذائي، مثل: الحمص لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

5- حليب فول الصويا :
ويعتبر حليب الصويا والتوفو غني بالألياف والبروتين، وبالتالي يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

6- الأسماك :
وتعد الأسماك بما في ذلك السلمون والسردين والماكريل غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وبالتالي فهي مفيدة لصحة قلبك.

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