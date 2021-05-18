واشنطن تعلق على إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن غزة

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إنها "لا تعتقد أن إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي بشأن العنف في غزة سيساعد في خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة "رويترز" للأنباء، أن جرينفيلد أبلغت مجلس الأمن بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضافت جرينفيلد: "أننا لم نلتزم الصمت ولا أنتم، وتركيزنا منصب على المساعي الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العنف".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعث برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين وصفتهما بـ "المطلعين" أن بايدن حذر نتنياهو في رسالة خاصة من أنه لا يمكنه التصدي الضغط المتزايد من المجتمع الدولي والكونجرس حول نهج إسرائيل تجاه حماس لفترة طويلة.

وأضافت الصحيفة أن بايدن حذر نتنياهو من نفاذ الوقت أمامه للاستفادة من الغطاء الدبلوماسي الأميركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يمكنه تجاهل ضغط الكونغرس والمجتمع الدولي تجاه إسرائيل لوقت أطول.