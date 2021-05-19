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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمصابي ومتعافي كورونا.. دراسة تنصح بتناول هذا النوع من المكسرات

المكسرات
المكسرات

أكدت سلطة سلامة الأغذية والمعايير في الهند (FSSAI)، وجوب تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض "أوميجا 3 الدهنية والزنك والسيلينيوم والبروتين وفيتامين ب"؛ من أجل نظام مناعي صحي، وذلك لمصابي ومتعافي كورونا.
 

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وحسب موقع “timesofindia”، يحتوي الجوز على مضادات أكسدة أكثر من معظم المكسرات، ويأتي هذا من فيتامين هـ والميلاتونين والبوليفينول الوفير الموجود في قشرة الجوز.


ووفقًا للعديد من الدراسات، أن الجوز “عين الجمل” يمكنه منع الضرر الناجم عن الكوليسترول السيئ، وبالتالي منع انسداد الشرايين، كونها غنية بمضادات الأكسدة يعني أيضًا أن لها خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للسرطان، كما أن مكسرات الجوز تعد مصدرا ممتازا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يعني أنها مفيدة لصحة القلب، ويعتقد أن مادة البوليفينول الموجودة في الجوز تحارب الإجهاد التأكسدي والالتهابات وبالتالي تمنع العديد من الأمراض مثل مرض السكري ومرض الزهايمر.

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