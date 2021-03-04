لعلاج اللثة والسعال .. فوائد لاتتوقعها عن الجوز

فإن الجوز مفيد للغاية ونقدم لكي فوائد لاتتوقعها عن الجوز:





* جوز محمص لتحسين القوة الجسدية للجسم ويمكن استخدامه للمرضى الذين يعانون من مرض أو ضعف في العضلات.





* يضاف الجوز المسحوق والحليب للحصول على قوام معجون. ضعيه على الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق. هذا يعزز البشرة ويتركها لمعانًا متوهجًا.