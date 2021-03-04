لعلاج اللثة والسعال .. فوائد لاتتوقعها عن الجوز

ينصح بتناول المكسرات بشدة لتحسين البشرة والصحة العامة. لكن هل تعلم أن تناول المكسرات الغنية بمضادات الأكسدة بانتظام يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف مجموعة من المشكلات الصحية من آلام المفاصل إلى السعال الجاف.
فإن الجوز مفيد للغاية ونقدم لكي فوائد لاتتوقعها عن الجوز:
* جوز محمص لتحسين القوة الجسدية للجسم ويمكن استخدامه للمرضى الذين يعانون من مرض أو ضعف في العضلات.
* يضاف الجوز المسحوق والحليب للحصول على قوام معجون. ضعيه على الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق. هذا يعزز البشرة ويتركها لمعانًا متوهجًا.
* ديكوتيون محضر من لحاء الجوز شجرة يستخدم للغرغرة ولعلاج التهاب اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى.
* سوتيه الجوز بالزيت ويضاف مسحوق السكر حسب . يمكن تناول هذا الخليط عدة مرات في اليوم لتهدئة السعال الجاف.
* يمكن طحن لحاء الجوز المجفف وخلطه مع قليل من القرنفل واستخدامه كمسحوق للأسنان.