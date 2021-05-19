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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الداودي يناقش جاهزية مدارس قنا لامتحانات الثانوية العامة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماع لمتابعة مدى جاهزية المدارس التي سيقام بها امتحانات الثانوية العامة عن طريق التحول الرقمي بواسطة شبكات الربط الفيبر.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم و أحمد شاهين، ممثل فرع الشركة المصرية للاتصالات بقنا.

 

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ناقش محافظ قنا، مدى جاهزية مدارس التعليم الثانوي للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية "خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر "، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان لمتابعة وفحص الشبكة بصفة مستمرة بكل مدرسة لتلافى أي مشاكل تقنية قد تواجه الطلاب أثناء أداء الإمتحانات.


و أكد محافظ قنا أن الدولة تعمل بخطوات عملية واضحة لتنفيذ رؤية مصر 2030 ومن أهم تلك الخطوات تنفيذ مشروع البنية التحتية لإستراتيجية التطوير الشامل للمنظومة التعليمة خاصة مرحلة الثانوية العامة ودمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية من خلال توفير أجهزة التابلت والسبورات الذكية انطلاقا من دور التعليم كركيزة أساسية لتنمية المجتمع لتحقيق نهضة إجتماعية وإقتصادية شاملة ومن ثم خلق جيل واعي قادر على النهوض بمستقبل الوطن.


من جانبه أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم وربطها بغرف عمليات فرعية علي مستوي الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتقديم أوجه الدعم الفني والنفسي للطلاب من خلال أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس والأخصائي الاجتماعي لتلافى أي مشاكل قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

 

اجتماع محافظ قنا

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