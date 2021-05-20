اكتشفها فؤاد المهندس وتزوجت أحد عمالقة الفن.. محطات بارزة في حياة سناء يونس

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية سناء يونس، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات فيث مصر، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سناء يونس ..



1- ولدت في مدينة الإسكندرية في 3 مارس 1942م.

2- بدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

3- اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي".

4- قدمت 40 فيلمًا، بينها فيلم "حمام الملاطيلي" عام 1973 و"جنون الشباب" عام 1980. 6- 1986 هو الأبرز في مسيرتها السينمائية، وشاركت خلالها بأربعة أفلام دفعة واحدة هي "سري للغاية" و"حد السيف" و"اليوم السادس" و"الجوع".

5- حصدت سناء يونس عددا من الجوائز ابرزها جائزة أفضل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1992 عن دورها في فيلم "الفضيحة".

6-آخر أفلام سناء يونس كان فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا بعد دورها المميز في فيلم أحلام عمرنا مع عدد من النجوم الشباب.



7- تزوجت الفنان الكبير محمود المليجي سرًا لفترة طويلة، ولم يُعرف هذا السر إلا بعد وفاته، وتعرفت "يونس" على "المليجي" أثناء تصوير مسلسل "ظلال السنين''، وتطورت هذه العلاقة فتزوجا أثناء عرض مسرحيتها ''عيب يا أنسة''.

8- توفيت سناء يونس في مستشفى كيلوباترا في 20 مايو عام 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة مع مرض التهاب الكبد الوبائى تاركة بسمة على وجوه كل من يراها على الشاشة.