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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي علاء تحتفل بعيد زواجها الـ 12 بتلك الطريقة.. صور

صدى البلد

نشرت الكاتبة إنجى علاء صور جديدة تجمعها بزوجها الفنان يوسف الشريف عبر حسابها الرسمى على فيسبوك.


 

وكانت تحتفل بعيد زواجهما بصور رومانسية و كتبت معلقة على الصور :" كل سنة وانت طيب يا حبيبي ١٢ سنة عدوا  ويارب سنين جاية كلها سعادة وحب ورضا

Happy 12th Anniversary 
 

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انجى علاء توجة رسالة لـ أحمد صلاح حسني ... شاهد

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إنجي علاء تشيد بإبداع أيتن عامر في كوفيد 25 .. والأخيرة ترد

وقام العديد من الفنانيين بتهنئتهم مثل هيدي كرم و مصطفى عباس و كانت تعليقاتهم كالاتى:" ربنا يخليكوا لبعض - كل سنة وانتوا طيبين - ربنا يحفظكوا".

 

و شاركت انجى علاء فى كتابة و تاليف مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتنعامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلامجمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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الفنان يوسف الشريف برومو مسلسل كوفيد 25 كوفيد25 كوفيد - 25 مسلسل كوفيد 25 مسلسل كوفيد-25

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