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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. سامسونج تعلن عن أحدث هواتف Galaxy F بتقنية الـ 5G

هاتف Galaxy F52 5G
هاتف Galaxy F52 5G

طرحت شركة سامسونج Samsung، أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية الـ 5G، ضمن سلسلة جلاكسي F،  والذي سينطلق إلى الأسواق الصينية تحت اسم Galaxy F52 5G، ومقابل سعر 310 دولار.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت سامسونج العالمية، هاتف Galaxy F52 5G، بشاشة رقيقة TFT مصنوعة من الكريستال السائل، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على ثقب أعلى الزاوية اليمني، مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

 

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وعلى ظهر الجهاز، يضم هاتف سامسونج Galaxy F52 5G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، وأخرى بزاويا واسعة تبلغ دقتها 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو والعمق، مع فلاش LED.

ويتم تشغيل هاتف Galaxy F52 5G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 750G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 1 تيرابايت عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويأتي هاتف Galaxy F52 5G، مزودًا بالعديد من تطبيقات الطرف الثالث مثبتة مسبقا، والتي لحسن الحظ يمكن إلغاء تثبيتها، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وتشتمل ميزات هاتف Galaxy F52 5G، المتبقية على بطارية تبلغ قوتها 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، إلى جانب منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 مللميتر، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على في الإطار الجانبي للهاتف.

سعر هاتف سامسونج Galaxy F52 5G

ويتوفر هاتف Galaxy F52 5G، بخيارين للألوان هما الأبيض والأسود، مقابل سعر 310 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و8 جنيه مصري).

Samsung Galaxy F52 5G announced with Snapdragon 750G and 120Hz screen
هاتف Galaxy F52 5G
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