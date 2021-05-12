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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

تحذير عاجل من سامسونج
تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمى هواتف Galaxy

أصدرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تحذيرا عاجلا لكل مستخدمي هواتف Galaxy بشأن ثغرة أمنية خطيرة تضرب هواتف أندرويد، حيث نبهت مستخدميها لضرورة تثبيت تحديث طارئ، أصدرته؛ لمعالجة هذه الثغرة.  

 

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية فإنه يجب على جميع مستخدمي هواتف Galaxy القيام بتثبيت آخر تحديث على هواتفهم منعا لاختراق وتلف هواتفهم من تلك الثغرة الخطيرة.

 

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وتضرب ثغرة أمنية خطيرة عشرات الملايين من هواتف أندرويد، أي ما يمثل نسبة حوالي 40% منها، والتي تستخدم معالجات شركة Qualcomm كوالكوم الأمريكية، وتعمل بها هواتف Galaxy.  

وتكمن الثغرة الموجودة فى معالجات كوالكوم، والتي هي عبارة عن سلسلة من الأنظمة الموجودة على شرائح مدمجة في الهواتف تسمح لها بالاتصال بالويب، ويمكن استخدامها للسيطرة على الهواتف واختراقها. 


ويمكن أن تؤدي الثغرة- التي تم اكتشافها تقريبا فى نصف جميع هواتف أندرويد، ويمكن استغلالها من قبل الهاكرز في أي وقت- إلى اختراق الحسابات البنكية من خلال التلصص على الرسائل النصية. 


وقال باحثون في شركة Check Point للأمن الإلكتروني، في وقت سابق، إنهم اكتشفوا الثغرة في معالجات شركة Qualcomm كوالكوم الأمريكية، والتي تعمل بها معظم هواتف أندرويد، حيث تشمل هواتف “ٍسامسونج، وان بلس، جوجل” وغيرها.

هواتف Galaxy سامسونج هواتف اندرويد ثغرة خطيرة تحديث طارئ

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