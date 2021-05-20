عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المواطنين تخلوا عن اتباع الإجراءات الإحترازية..

عضو صحة النواب: التطعيم بلقاح كورونا يحمى من الإلتهاب الرئوي

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ثمنت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة المصرية بشأن توفير اللقاح لكل فئات الشعب المصري، مشيدة بإعلان مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية الدكتور عوض تاج الدين عن دراسة الدولة إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا للتحورات التي طرأت عليه عالميا في بعض البلاد.

 

وأوضحت “ الألفى” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا ينطبق على اللقاح الصيني سينوفارم وبالرغم من أن اللقاح الصيني أثبت أنه من أكثر اللقحات أمنا على الإنسان وذلك تبعا للتقييمات العالمية للقاحات الأمنة، مشيرة إلى أنه عند النظر لفعالية اللقاح وجد أنها تحتاج لجرعة ثالثة بما يضمن تحقيق الحماية بالقدر العالى المرجو تحقيقه للمواطنين ولهذا السبب أعلن مستشار الرئيس للشئون الصحية عن دراسة الدولة لإعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد  فيروس كورونا، معقبة: “بشكر القيادة السياسية على جهودها فى التصدى لكورونا من خلال توفير اللقاحات مجانا وبدون أدنى مقابل، فضلا عن إتاحتها فى كل مكان لحماية المواطنين”.

 

وتابعت: “رغم الأهمية الكبرى التى يحققها اللقاح إلا أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين يعزفون عن أخذه”،، مشيرة إلى أن لقاح كورونا يحقق أمران في غاية الأهمية أولها الحماية من العدوى وثانيها منع الإصابة بالإلتهاب الرئوي.

 

وناشدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جميع المواطنين بسرعة الذهاب لتلقي لقاح كورونا، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية واتباع سبل السلامة والحرص على التباعد الإجتماعي والإلتزام بالماسك الطبي لاسيما في أماكن التجمعات العامة، مشددة على أهمية الحصول على اللقاح لاسيما في هذه المرحلة وذلك لتجنب الإصابة بالإلتهاب الرئوي، معقبة: "التطعيم يحمى من إصابة الرئة حال الإصابة بـ كورونا، وهيعمل أعراض بسيطة عامة خاصة بالإنفلونزا، كما أن التطعيم له أهمية كبرى وأمنة فى مساعدة الناس للعودة إلى حياتهم الطبيعية ".

 

 

txt

صحة النواب تكشف حقيقة حماية متلقى لقاح كورونا من الإصابة

txt

أعراض كورونا الجديدة.. أخطرها صعوبة التنفس

 

 

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، إن الدولة تدرس إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا للتحورات التي طرأت عليه عالميا في بعض البلاد.

 

 

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الأربعاء، أن “إدارة ملف التطعيمات حكيم جدا واتفقنا مع الجهات المعنية على كل جديد”.

 

 

في السياق نفسه، أشار مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، إلى أن الصين أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لا بد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح.

 

وقال: “قبل العيد كنا بصدد الدخول في مرحلة حرجة فيما يخص جائحة كورونا في مصر”، مضيفا أنه كان هناك إقبال كبير على المستشفيات، والحالات الحرجة ارتفعت بشكل مقلق.

 

وأكد تاج الدين  أن تطبيق قرارات الحكومة الجديدة ومواعيد الإغلاق الجديدة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

وتابع مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، أن الوضع قبل العيد كان حرجا بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات احترازية شديدة، لافتا إلى أنه بعد دراسة الموقف؛ اتخذ قرارا بتمديد الإجراءات الاحترازية. 

 

وأوضح تاج الدين، أن الحالات الإيجابية بكورونا تراجعت، وانخفضت عند الذين يحاجون لمستشفى، لافتا إلى أن تمديد الإجراءات الاحترازية مطلوب للاستقرار .

مجلس النواب اللقاح جرعة ثالثة فيروس كورونا اللقاح الصيني سينوفارم اللقاح الصيني حماية المواطنين لجنة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي جائحة كورونا كورونا التنفس المواطنين قرارات الحكومة

موضوعات متعلقة

مع ارتفاع معدل الإصابات.. لا تتجاهل الأعراض الطارئة لـ كورونا

"الصحة" توجه رسالة مهمة لـ متلقي التطعيم ضد كورونا.. وتبشّر الفئات المستحقة

ترشيحاتنا

غادروا غزة فوراً.. أمر رئاسي من بوتين بإجلاء مواطنين روس من القطاع

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

عضو صحة النواب: التطعيم بلقاح كورونا يحمى من الإلتهاب الرئوي

أول فرمان من إيهاب جلال فى الإسماعيلي بعد السقوط أمام المقاولون العرب

التراس: أكاديمية العربية للتصنيع تتبنى رؤية التنمية المستدامة

التعاون الدولي: منح ألمانية بقيمة 57.5 مليون يورو لتنفيذ 6 مشروعات في قطاعات مختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

بالأسماء.. إصابة 11 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ما الطريقة الصحيحة لفك السحر؟ أمين الفتوى يوضح

جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع.. صور

بعد مفاوضات التهدئة.. كم خسرت إسرائيل في حربها على غزة؟

رسالة مثيرة من سيرينو قبل مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

هل يجوز للمرأة أن تتزين وزوجها مسافر؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر و مواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر .. صور

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ