عضو صحة النواب: التطعيم بلقاح كورونا يحمى من الإلتهاب الرئوي

المواطنين تخلوا عن اتباع الإجراءات الإحترازية..

ثمنت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة المصرية بشأن توفير اللقاح لكل فئات الشعب المصري، مشيدة بإعلان مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية الدكتور عوض تاج الدين عن دراسة الدولة إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا للتحورات التي طرأت عليه عالميا في بعض البلاد.

وأوضحت “ الألفى” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا ينطبق على اللقاح الصيني سينوفارم وبالرغم من أن اللقاح الصيني أثبت أنه من أكثر اللقحات أمنا على الإنسان وذلك تبعا للتقييمات العالمية للقاحات الأمنة، مشيرة إلى أنه عند النظر لفعالية اللقاح وجد أنها تحتاج لجرعة ثالثة بما يضمن تحقيق الحماية بالقدر العالى المرجو تحقيقه للمواطنين ولهذا السبب أعلن مستشار الرئيس للشئون الصحية عن دراسة الدولة لإعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا، معقبة: “بشكر القيادة السياسية على جهودها فى التصدى لكورونا من خلال توفير اللقاحات مجانا وبدون أدنى مقابل، فضلا عن إتاحتها فى كل مكان لحماية المواطنين”.

وتابعت: “رغم الأهمية الكبرى التى يحققها اللقاح إلا أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين يعزفون عن أخذه”،، مشيرة إلى أن لقاح كورونا يحقق أمران في غاية الأهمية أولها الحماية من العدوى وثانيها منع الإصابة بالإلتهاب الرئوي.

وناشدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جميع المواطنين بسرعة الذهاب لتلقي لقاح كورونا، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية واتباع سبل السلامة والحرص على التباعد الإجتماعي والإلتزام بالماسك الطبي لاسيما في أماكن التجمعات العامة، مشددة على أهمية الحصول على اللقاح لاسيما في هذه المرحلة وذلك لتجنب الإصابة بالإلتهاب الرئوي، معقبة: "التطعيم يحمى من إصابة الرئة حال الإصابة بـ كورونا، وهيعمل أعراض بسيطة عامة خاصة بالإنفلونزا، كما أن التطعيم له أهمية كبرى وأمنة فى مساعدة الناس للعودة إلى حياتهم الطبيعية ".

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، إن الدولة تدرس إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا للتحورات التي طرأت عليه عالميا في بعض البلاد.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الأربعاء، أن “إدارة ملف التطعيمات حكيم جدا واتفقنا مع الجهات المعنية على كل جديد”.

في السياق نفسه، أشار مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، إلى أن الصين أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لا بد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح.

وقال: “قبل العيد كنا بصدد الدخول في مرحلة حرجة فيما يخص جائحة كورونا في مصر”، مضيفا أنه كان هناك إقبال كبير على المستشفيات، والحالات الحرجة ارتفعت بشكل مقلق.

وأكد تاج الدين أن تطبيق قرارات الحكومة الجديدة ومواعيد الإغلاق الجديدة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتابع مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، أن الوضع قبل العيد كان حرجا بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات احترازية شديدة، لافتا إلى أنه بعد دراسة الموقف؛ اتخذ قرارا بتمديد الإجراءات الاحترازية.

وأوضح تاج الدين، أن الحالات الإيجابية بكورونا تراجعت، وانخفضت عند الذين يحاجون لمستشفى، لافتا إلى أن تمديد الإجراءات الاحترازية مطلوب للاستقرار .