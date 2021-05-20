في رسالة وظهور خاص| حنان ترك تنعى سمير غانم بهذه الكلمات

نعت الفنانة حنان ترك، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.



ونشرت حنان صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها علي "انستجرام " وكتبت "البقاء لله ... ربنا يصبر قلبكم ... اللهم قِهِ عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم انزل نورا من نورك عليه اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار اللهم أغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين".



الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.

وصرح مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم قبل وفاته، وقال إن حالته حرجة جدا،ولا يزال يوضع على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة، وطلب من الجميع الدعاء له.

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.



وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.