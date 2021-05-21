أحمد السبكى يودع سمير غانم

ودع المنتج أحمد السبكى الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا ، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع انستجرام.

وعلق السبكى قائلا “ وداعا حبيبي سمير غانم ”.



يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية .