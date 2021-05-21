عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 آلاف و619 إصابة كورونا نشطة في الأردن

صدى البلد

 قال موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، إن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن تبلغ 10 آلاف و619 اصابة، حتى صباح الجمعة.

 

ووفق الموقع العالمي توفي 9328 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة الخميس.

خلال 24 ساعة ..الأردن تسجل 855 إصابة كورونا جديدة

الأردن.. انخفاض إصابات كورونا النشطة إلى 6 آلاف و481 حالة

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 728 ألفا و549 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

وعالميا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 165 مليونا و866 ألفا و568 حالة، شفي منها 146 مليونا و571 ألفا و748 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و445 ألفاً و199 شخصا حول العالم.

 

الأردن اصابات كورونا فيروس ظهور الوباء انخفاض اصابات كورونا

موضوعات متعلقة

5537 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الأردن.. تقليص ساعات حظر كورونا الليلي إعتبارا من أول أيام عيد الفطر

ترشيحاتنا

حكم صوم يوم الجمعة منفردا .. دار الإفتاء ترد

تفاصيل وشروط التقدم للمشاركة في كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية

عار على إسرائيل وفشل لنتنياهو.. أعضاء بـ الكنيست يهاجمون وقف إطلاق النار مع غزة

اتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية .. اشرف صبحي : منح الرئيس السيسي قلادة «الأنوكا» تقديرا لدوره في قيادة القارة السمراء

أسوشيتد برس: نجاح مصر فى وقف إطلاق النار أنقذ غزة وحقن دماء الفلسطينيين

أشرف صبحي يكشف آخر استعدادات اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار عاجل من وزير الرياضة تجاه نادي الزمالك

أشرف صبحي يعلن أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

أدعية يوم الجمعة المستجابة .. تفرج الكروب وتوسع الأرزاق

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ