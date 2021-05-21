10 آلاف و619 إصابة كورونا نشطة في الأردن

قال موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، إن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن تبلغ 10 آلاف و619 اصابة، حتى صباح الجمعة.

ووفق الموقع العالمي توفي 9328 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 728 ألفا و549 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

وعالميا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 165 مليونا و866 ألفا و568 حالة، شفي منها 146 مليونا و571 ألفا و748 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و445 ألفاً و199 شخصا حول العالم.