أعلن الأزهر الشريف، عن تفاصيل وشروط التقدم للمشاركة في كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021م

وأوضح الأزهر الشريف، أنه يشترط في التقديم أن وفقا للضوابط التالية:

شروط التقديم

1- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف إلا من استثنى بنص خاص (الشرطة / الحماية المدنية).

2- عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة المتقدم للعمل بها للعام الدراسي 2020 / 2021م

3- ألا يكون من المحالين للتقاعد قبل 31 / 8 / 2021م.

4- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادة العامة، واللجنة الإدارية ولجنة الإشراف والمتابعة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

5- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الأزهرية والمشاركة في أعمال الملاحظة والشفوي للشهادة الثانوية، واللجنة الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة الثانوية الأزهرية.

6- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

7- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

8- ألا يكون صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقا لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012.

9- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة .

10- ألا يكون المتقدم قد شارك في لجان النظام والمراقبة للشهادتين (الابتدائية / الإعدادية) لنفس العام الدراسي الحالي.

11- ألا يكون من الإداريين العاملين بديوان المنطقة.

12- ألا يكون مرشحا رئيسا للجنة امتحان في إحدى لجان الشهادات العامة (الثانوية / البعوث).

13- ألا يكون ممن سبق لهم الابتعاث للخارج أو الإعارة ولم يمر على عودته خمس سنوات .

14- ألا يكون مرشحا لبرنامج التأهيل التربوي في ذات المدة المقررة للندب.