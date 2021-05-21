هتوحشنا يا سمورة.. مشاهد مؤثرة أمام مقبرة الراحل سمير غانم

حرص نجوم الفن على المشاركة فى مراسم دفن وتوديع جثمان الفنان سمير غانم في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

وفى مشهد حزين رددوا المتواجدين عبارات “في جنة الخلد ياسمير.. هتوحشنا يا سمورة .. سلم على حبايبك”

ومن النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها مى نور الشريف، ماجد المصري.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالإضافة إلى شقيق وشقيقه الراحل الذين انهاروا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.

ووصل جثمان الفنان الراحل سمير غانم إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس مبكرا، وأدت عائلة وأصدقاء الفقيد صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان الكبير سمير غانم الذي غيبه الموت أمس 20 مايو عن عمر يناهز 84 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا وقالت إن الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى فقدت أحد العباقرة وايقونة كوميدية فذة والذى رسم صفحات من البهجة فى تاريخ الأداء التمثيلى.

وأشارت إلى أن أسلوبه المميز نجح فى جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالا ستبقى راسخة فى الوجدان بشخصياتها ومفرداتها وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي بخالص الحزن والأسي الفنان الكبير سمير غانم و الذي قدم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير علي خريطة الحياة مسلسلات (دراما) لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ سمير غانم علي مدار اليوم تخليدا لأعماله الرائعة.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

192979e0-4a1e-46e9-a091-15b5a6bb86a2

a4e5185c-7c65-4f0e-b778-63ad2317a580

a2cf00f1-eb15-491b-8fb4-2643ced5fd97